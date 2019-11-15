Alanya’da 20 STK ‘Şiddete hayır’ dedi

ANTALYA Barosu Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun çağrısı ile buluşan tüm STK’lar #kadınakarşışiddeteHAYIR deklarasyonuna imza attılar. 20 STK’nin imza attığı deklarasyon öncelikle yerel gazetelerde #kadınakarşışiddeteHAYIR başlıklı ilan metni ile yayınlandı. Gurup düzenlediği basın toplantısı ile de amacını anlattı. Antalya Barosu Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı Melek Depren ortak deklarasyonu açıkladı. Depren, şu ifadeleri kullandı:

KADINA ŞİDDETE DUR DE

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gittikçe artmaktadır. Yaşadığımız Alanya'mızda dahi her yıl bir kadın cinayeti işleniyor. 2018 yılında Zehra Yılmaz ve 2019’da daha 1 ay önce Gülseren Yılmaz, boşanmak istedikleri eşleri tarafından öldürüldüler.

Kadınlar maalesef en yakınları tarafından öldürülüyorlar ve her zaman cinayetin sebebi kıskançlık, kadının adamı aldattığı iddiası. Bu bir cinayet sebebi değildir olamaz, şiddetin adam öldürmenin bahanesi olmaz.

Bizler kadına yönelik şiddete hayır diyoruz.

Çünkü kadına yönelik şiddet :

- Bir insan hakları ihlalidir, suçtur.

- Yalnızca kadının sorunu değil, tüm toplumun sorunudur

- Aileyi sosyal ve duygusal açıdan olumsuz etkiler

- Çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiler.

- Sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

Bizler aşağıda imzası bulunan kurumlar; kadına yönelik şiddetin siyasi bir konu olmadığını, siyaset üstü olduğunu ve ancak tüm toplum bu konuda duyarlı olur ve birlikte mücadele ederse, kadına yönelik şiddetin sona ereceği bilinci ile Alanya İlçemizde ‘Kadına yönelik şiddete’ karşı birlikte çalışma hareket etme kararı aldığımızı, tüm kamuoyuna bildiririz.”

İMZACI KURULUŞLAR

Alanya Gazeteciler Cemiyeti, Antalya Barosu Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Adalet ve Kalkınma Partisi, Alperen Ocakları, Cumhuriyet Halk Partisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen, İYİ Parti, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Pir Sultan Abdal Derneği, Saadet Partisi, Sağlık Emekçileri Sendikası, Sosyal Demokrasi Derneği, Türk Eğitim-Sen, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Yardımseverler Derneği