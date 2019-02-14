Alanya Ziraat Odası'nda seçim heyecanı

ALANYA tarımının geleceğine dönük önemli projeleri bulunan Ziraat Mühendisi Tahir Göktepe ile 21 yıllık Oda Başkanı Turgut Musluoğlu’nun yarışacağı Ziraat Odası Genel Kurulu, yarın Cuma Pazarı kuzeyinde, Köy Dolmuş Durağı girişindeki Ziraat Odası binasında yapılacak. 2018’in Aralık ayında yapılan 102 mahallede delege seçimlerini kazanan 102 delegenin oy kullanacağı Ziraat Odası Genel Kurulu öncesi 21 yıllık Mevcut Oda Başkanı Turgut Musluoğlu ile Tahir Göktepe sahaya indi. Tek tek delegeleri ziyaret eden Musluoğlu, 21 yılda odaya kazandırdığı hizmetleri anlatırken, gelecek 4 yılda da yapacağı projeleri de seçmene anlatıyor. Delegelerden bir 4 yıl daha vize isteyen Musluoğlu, “Bir dönem daha görevimin başında kalarak, yarım kalan projelerimi hizmete katmak istiyorum. Bunun içinde her delegeden oy istiyorum” dedi. Musluoğlu’na karşı aday olan Ziraat Mühendisi Tahir Göktepe, “Yeni bir listeyle Ziraat Odası Genel Kurulu’nda delegelerin huzuruna çıkacağım. Projelerimi hazırladım, delegelere anlatıp onlardan yeni bir sayfa açmalarını arzu ediyorum. Çiftçilerimiz genel kurulda değişimden yana tercihte bulunurlarsa bizler de hizmet binasından fidan üretme tesisine kadar birçok yenilik yapacağız. Çünkü odamızın değişime ne kadar ihtiyacı varsa gelişime de ihtiyacı var” diye konuştu. Ziraat Odası’nda gergin geçeceği konuşulan seçimler, saat 09.30’dan itibaren Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.