Alanya Ziraat Odası Başkanı'ndan büyük müjde

SOSYAL medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni hizmet binasının tapu senedini de paylaşan Göktepe, “Değerli üreticilerimiz, söz verdiğimiz gibi çok kısa zamanda Alanya Ziraat Odası’na; içerisinde 100 kişilik toplantı salonu, tarım kütüphanesi, mescidi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet birimi, mahalle muhtarları koordinasyon birimi, mahalle delegeleri koordinasyon birimi ile tropikal ve subtropikal ürünlerimizi teşhir edebileceğimiz, ilçemiz üretim desenine uygun fidanlarla fidanlığı kurabileceğimiz, toplam da 420 metrekare kullanım alanı olan Alanya Ziraat Odası hizmet binasını almış bulunmaktayız. Emeği geçen başta meclis üyelerim olmak üzere bizlere inanan ve bu göreve layık gören çok kıymetli mahalle delegelerime, muhtarlarıma ve milletin efendisi olan çok saygıdeğer üreticilerimize teşekkür eder Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.