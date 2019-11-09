Alanya'yı Tekirdağ'da temsil ettiler: MÜSİAD Alanya, TEKMÜSKOOP açılışında!

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) milli üretim üssü orta ölçekli sanayi sitesi TEKMÜSKOOP'un temelleri Tekirdağ'da bugün atıldı. MÜSİAD, üretim alanları ve imkanları kısıtlı olan "küçük sanayi sitesi" üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde "Orta Ölçekli Sanayi Siteleri" (OSB) kurmayı hedefliyor. Tekirdağ'da bunun temellerini atan MÜSİAD'ın TEKMÜSKOOP açılışına, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, yönetim kurulu üyeleri Celil Kara, Ömer Özdemir ve Mehmet Gök, Alanya'yı temsilen katıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile görüşerek bir süre sohbet eden Alanyalı işadamları, Kaan ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

"OSB'LER HAYATA GEÇIRILMELİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin hedeflenen sanayi üretimine ulaşabilmesi için öncelikle mekansal düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtti. Kaan, "MÜSİAD olarak proje kapsamındaki asıl hedefimiz, Türkiye'ye on yılda 20 bin yeni orta büyüklükte işletme kazandırmak ve Gayrisafi Milli Hasıla'ya (GSMH) yılda doğrudan 200 milyar dolar artı katkı sağlamaktır. Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği üretim ekonomisi anlayışının söylemden eyleme geçirilmesi adına en rasyonel çözüm, 81 ilde kurulacak OSB'lerin bir an önce hayata geçirilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.