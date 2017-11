Alanya yeni hastanesine kavuşuyor

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Center'da AGC yönetiminin konuğu oldu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile yönetim kurulu üyelerine bilgiler veren Dr. Tevfik Yazan,

Alanya'da basın sektörünün ülke çapında örnek işler yaptığını belirterek "Her gittiğimiz yerde Alanya medyasının farkını görüyoruz ve bunu oradakilere anlatıyoruz. Alanya basını her zaman bizim yanımızda oldu. Başta AGC Başkanımız Mehmet Ali Dim ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, haber yaparken milli menfaatleri ön plana çıkartarak, ülkemize de büyük hizmetler ediyorlar" dedi.

‘HEDEF 20 MİLYAR DOLAR’

Aynı zamanda Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı da olan Yazan "Sağlık turizmi milyarlarca dolarlık bir sektör ancak ülkemiz bu pastadan henüz 1 milyar dolarlık paya dahi ulaşamadı" dedi.

Alanya'da başta kamu hastaneleri olmak üzere özel hastanelerin yıllardır turizme yönelik önemli bir tecrübesi olduğunu kaydeden Başhekim Yazan "Son yıllarda stratejik öneme sahip olan sağlık turizmine yönelik çalışmalarımız var. Sağlık turizmi deyince akla termal tesisler geliyordu. Ancak medikal turizm olarak dünyada 100 ile 150 milyar dolarlık bir bütçe var. 10 milyon insan sadece medikal turizm amaçlı bir ülkeden kalkıp, başka bir ülkeye gidiyor. Bu pastadan ülkemizin aldığı pay ise 1 milyar dolar bile değil. 2023 yılı için Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu. En az 20 milyar doların üstünde bütçeden pay hedefliyoruz. 2 milyonun üstünde insanın sadece sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret etmesini hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu hedefleri doğrultusunda biz de Alanya olarak neler yapabiliriz, bu konuda aralıksız çalışıyoruz" dedi.

‘ALANYA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ'Nİ KURDUK’

Bu amaçla Alanya Sağlık Turizmi Derneği'ni kurduklarını ifade eden Başhekim Yazan, konuşmasına şöyle devam etti: "1 yıl gibi kısa bir sürede yapılandık. Türkiye genelinde bu amaçla kurulan derneklerle bir araya geldik. 12 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu'nu kurduk. Antalya Valiliğine dilekçemizi verdik. Sayın valimizin destekleri ile Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yapılanma içerisindeyiz. Şu anda 17 dernek federasyonda üye. Geçtiğimiz günlerde Adana'da federasyonumuzun genel kurulu vardı. Burada 3 yıllığına federasyon başkanlığını yürütmesi için görev bize verildi. Bu 3 yıl içinde Alanya basınının desteği ile güzel işlere imza atacağız.

‘İLK HEDEF İSLAM ÜLKELERİ’

Federasyon olarak ilk çalışmalarımız İslam ülkelerine yönelik olacak. İslam ülkeleri Sağlık Turizmi Konseyi çalışması yapacağız. Bunu Konya derneğimiz organize edecek. Hedef coğrafyamız Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Amerika. Son yıllarda sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ile bir çok ülkeden çok öndeyiz.

‘SAĞLIK HİZMETİNİ BİZ VERECEĞİZ’

Bildiğiniz gibi artık savaşlar silahlarla değil, ekonomik olarak yapılıyor. Gördük son yıllarda Orta Doğu'da yapılanları. Dünyanın süper gücü diye kendini nitelendiren Amerika, oralarda bir film çeviriyor, sonra Arabistan ile 3 yılda 300 milyar dolarlık silah anlaşması yapıyor. Müslümanları ayırıp bir birlerine düşürüyorlar. Silahı kendileri satıyor, yaralananları da kendileri tedavi ediyor. Biz en azından bu ortak coğrafyamıza hitap edip, sağlık hizmetlerini biz verelim diyoruz. Bu 150 milyar dolarlık pasta daha da artıyor. Bu pastadan Türkiye hak ettiği payı alsın istiyoruz.

‘ALANYA SAĞLIK TURİZMİNE HAZIR’

Alanya her şeyiyle sağlık turizmine hazır. Hem Sağlık Turizmi Derneği, hem de federasyon olarak. Alanya'da kamu ve özel hastaneler olarak gerekli hizmeti her koşulda en iyi şekilde verebiliriz. Sağlık turizmine Alanya hariç herkes sahipleniyor. 5 ya da 6 otelcimiz hariç bu konuya ilgi maalesef yok. Avrupalı bir hasta bölgemize geldiğinde bunun yanında yakınları da gelecek. Bunlar bölgemizdeki otellerde kalacaklar. Ameliyatlar bizim sağlık kurumlarımızda yapılacak. Burada yerleşik yabancılarımız var. Onların burada alacağı iyi bir sağlık hizmeti, Avrupa'dan birçok yabancıyı buraya çekecektir. Daha ekonomik ve daha kaliteli hizmeti biz verebiliriz. Bu konularda çok çalışacağız.

'DOKTORLARI BİZ BURADA EĞİTECEĞİZ'

Üniversite ve federasyon olarak işbirliği içinde çalışıyoruz. Federasyon olarak eğitimini ülkemizde yapıp yurt dışında sağlık sektörü ile ilgilenenleri ülkemize davet edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk kez Alanya'da federasyonumuz ve üniversitemiz iş birliği ile Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduk. Sayın ALKÜ Rektörümüz Ahmet Pınarbaşı’nın büyük destekleri oldu. Senatodan geçti ve YÖK'ten onay bekliyoruz. Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduk. Ülkemizden ve yurt dışında doktorlarımıza burada eğitim vereceğiz. Alanyaspor'un, Süper Lig'e çıkması ile birlikte sporcu sağlık merkezi konusunda girişimler yaptık. Yeni yerimize tamamen geçtikten sonra, Devlet Hastanesi'nin bulunduğu yerin yıkılıp 150 yataklı sporcu sağlık merkezi olmasını istedik. Ayrıca oraya onkoloji bölümü yapacağız. Kanser hastalarının tedavileri burada gerçekleştirilecek. Bu konuyu Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na sözlü olarak ilettik. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bakanımız onay verdi ve biz de yazılı girişimi başlattık.

‘SPOR SAHALARI KURULMALI’

Bütün bunların gelir getirmesi için spor sahaları yapılması gerekiyor. Yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri antrenman sahaları, spor alanları yapmalı ki daha çok sporcu kamp için bölgemize gelsin. Sayın bakanımız her seferinde golf sahaları başta olmak üzere açılan ihalelere Alanya'dan da katılım olması için çağrıda bulunuyor. Maalesef ihalelere katılan olmadığı için haklı olarak serzenişte bulunuyor. Bakın havaalanımız var, ulaşım sorunu yok, zemin uygun, iklim güzel. Uygun hastanelerimiz var. Un var, şeker var, hepsi var, inşallah helva yapmaya da başlayacağız.

'YENİ HASTANEYE CUMARTESİ TAŞINIYORUZ'

Bölge hastanemize bu haftasonu taşınıyoruz. İddia ediyorum, bölge hastanesi o çevrede yapılan en sağlam bina. Altından su akıyormuş, su dolmuş, bir çok malzeme suyun altında kalmış gibi dedikodular bize de geliyor. Ancak bunların aslı astarı yok. Şu anda orası bildiğiniz gibi deniz seviyesi altında. Fakat en az rutubetli ve nemli yer yine bölge hastanemizin bodrum katı. Cumartesi günü tamamen oraya taşınıyoruz."

50 UZMAN AKADEMİSYEN

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise, yarın heyet olarak Alanya Bölge Hastanesi'nde inceleme yapacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Mevcut Alanya Devlet Hastanesi tamamen boşaltılıyor. Bundan sonra tüm tedaviler Bölge Hastanesi'nde yapılacak. Çarşamba günü orayı heyet olarak kontrole gideceğiz. Şu anda dalında uzman doktorlar ve profesörler getiriyoruz. Gelecek olanlar da var. Artarak alımlarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar en az 50'ye yakın akademisyen hocamız bölge hastanesinde vatandaşlarımıza hizmet verecek."