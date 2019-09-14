Alanya yağmura hazırlıksız yakalandı! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?

ÇIĞIRTKANLIĞA GEÇİT YOK

YAĞMUR SERİNLETTİ AMA…

SORUN MU VAR? BAKINIZ: ‘CK’

‘NEREDE BU YETKİLİLER?' *

‘ALANYA’YI BATIRMIŞSINIZ’

‘ADA BAZLI DÖNÜŞÜM ŞART’

‘MÜTEAHHİTLER 9 SINIFA AYRILIYOR’

‘BU HATADAN DÖNÜN’

BALIK HALİ 'ÖKSÜZ' KALDI *

‘AÇILMASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

‘SEMPOZYUM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI *





HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.