Alanya Vergi Dairesi Müdürü Altan'dan ALSMO'ya ziyaret

Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Alanya Muhasebeciler Odası Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti.

Alanya Vergi Dairesi Müdürü Altan'dan ALSMO'ya ziyaret
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ALANYA Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Alanya Muhasebeciler Odası (ALSMO) Başkanı Kerim Gökçeoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Dün gerçekleşen ziyarette konu vergi yapılandırmasının süresiydi. Toplantıda yapılandırma için son günün 31 Temmuz 2018 olduğu hatırlatıldı. ALSMO Başkanı Kerim Gökçeoğlu ziyarete ilişkin açıklamasında, "Vergi Dairesi Müdürümüz Altan'ı odamızda ağırladık. Özellikle 7143 sayılı yasa konusunda başvurular ve matrah artırımları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Mükelleflerin, bu fırsatı kaçırmamaları için biran önce başvurularını yapmaları gerekli. Mükellefler, muhasebecileri ile görüşerek veya internet üzerinden başvurularını yapabilirler." dedi. Kaynak: Alanya Vergi Dairesi Müdürü Altan'dan ALSMO'ya ziyaret 

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 14:03
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