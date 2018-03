Alanya Vatan'dan 'referandum' tepkisi

VATAN Partisi İlçe Teşkilatı tarafından Kuzey Irak'taki referandumşla ilgili bir açıklama yapıldı. Parti binasının önünde toplanan partililer adına açıklama yapan Vatan Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Tahir Sertkaya, 25 Eylül'de yapılacağı ilan edilen Irak'ın kuzeyindeki sözde bağımsızlık referandumunun ABD emperyalizmi ve İsrail'in siyonizminin bölge devletlerine savaş ilanı anlamını taşıdığını söyledi. Sertkaya, "Üstelik sözde bağımsızlık referandumu hem uluslararası anlaşmalara hem de Irak anayasına aykırı. 1991 yılında Irak'ın ABD tarafından işgaliyle kendisine alan bulan ve 2003 yılındaki işgalle Irak'ın kuzeyinde 'bölgesel yönetim' sıfatını alan Barzani yönetimi, PKK ile birlikte, ABD'nin Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi istikrarsızlaştırma ve bölme planının taşeronu konumdadır. Partimizin 30 yıldır 'İkinci İsrail' diye adlandırdığı sözde bağımsız Kürt devlet girişimi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e ulaşmayı hedefleyen, Türkiye ve İran'ın toprak bütünlüğünü de hedef alan bir kukla devlet girişimi. Bu girişim ABD ve İsrail'in sürekli kaybettikleri Ortadoğu coğrafyasında yeni bir mevzi kazanma, İsrail dışında yeni bir dayanak yaratma çabası. Kurulmak istenen sözde bağımsız devlet, söylendiği gibi bir Kürt devleti değil. Türkiye ve İran'ın sınırlarında ikinci bir İsrail kuruluyor. Kürtler, ABD ve İsrail'in maşası asla olamaz. ABD ve İsrail silahalrıyla kurulacak bir devlet, Kürtlerin devleti olamaz. İsrail, sözde bağımsızlık referandumunun her yerinde. Hem İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hem İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked hem de İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Yair Golan, sözde bağımsızlık referandumuna desteklerini açıkça beyan etmişler, dahası, Bağımsız Kürdistan'ın İsrail'in büyük çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. ABD ve İsrail, hem Barzani hem de PKK/PYD eliyle Türkiye'nin bütün güney sınırını kapsayan Kerkük ve Musul gibi tartışmalı bölgeleri de içine alan bir kukla devlet yaratmak istiyor. Barzani'nin kukla devleti ile PKK/PYD eliyle Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan sözde kantonlar, aynı planın parçaları. Nitekim Barzani referandumundan birkaç gün sonra bu kez de PYD'nin sözde kantonlarında referandum yapılacağı açıklandı. Bir yandan Kerkük ve Musul'un doğal kaynakları ABD ve İsrail eliyle gasp edilirken, bir yandan da Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir terör koridoru oluşturulacak.

'HER TÜRLÜ SEÇENEK GÖRÜŞÜLMELİ'

Hükümet etkisi sınırlı olan açıklamalar yerine hızla harekete geçmeli.

Ankara'da Erbil Temsilciliği derhal kapatılmalı ve temsilciler sınır dışı edilmeli. Barzani yönetiminin nefes borusu konumunda olan Habur Sınır Kapısı'nın referandumdan vazgeçilmediği takdirde 3 gün içinde kapatılacağı hükümet tarafından ilan edilmeli. Barzani yönetiminin Türkiye üzerinden yaptığı petrol sevkiyatının referandumdan vazgeçilmediği takdirde 3 gün içinde durdurulacağı hükümet tarafından ilan edilmeli. Hükümet, TBMM'yi acilen toplantıya çağırmalı. TBMM söz konusu referandumu tanımayacağını ve Türkiye'nin milli güvenlliği için her türlü tedbiri alacağını ilan etmeli. Hükümet, Suriye yönetimi ile sorunlarını bir kenara bırakarak, Irak, İran ve Suriye hükümetleriyle bir araya gelerek bu girişimi durdurmak için her türlü seçeneği görüşmeli. Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve ABD, İsrail, PKK ve Barzani'ye hizmet eden Adana'daki İncirlik üssü, ABD'nin kullanımına kapatılmalı ve Türk ordusunun denetimine verilmeli" dedi. Açıklamanın ardından partlililer PTT Alanya Müdürlüğü'ne kadar sessizce bir yürüyüş gerçekleştirerek İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan imzaları TBMM Başkanlığı'na gönderilmek üzere teslim etti.