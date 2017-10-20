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Alanya Ülkü Ocakları'ndan ücretsiz Etüt Merkezi

Ülkü Ocakları, öğrencilerin istifade etmesi için haftada 4 gün ücretsiz ders verilecek bir Etüt Merkezi kurdu

Alanya Ülkü Ocakları'ndan ücretsiz Etüt Merkezi

Ülkü Ocakları, öğrencilerin istifade etmesi için haftada 4 gün ücretsiz ders verilecek bir Etüt Merkezi kurdu

20 Ekim 2017 Cuma 18:04
Alanya Ülkü Ocakları'ndan ücretsiz Etüt Merkezi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, öğrenciler için haftanın 4 günü ücretsiz ders verecek bir Etüt Merkezi kurulduğunu bildirdi. Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bilgili, donanımlı ve 2023 Türkiye'sinin lider kadrolarının yetiştiği Ülkü Ocakları'nda Etüt Merkezi kurulmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca 16.00-17.30 saatleri arası Salı günü İngilizce, Çarşamba günü Matematik, Perşembe günü Türkçe, Cuma günü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ücretsiz olarak verilecektir. Tüm öğrenci kardeşlerimiz katılım sağlayabilirler. Türk'ün şanlı ocağında, ilim yolunda görüşmek dileğiyle."

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:05
Anahtar Kelimeler:
Etüt MerkeziAlanyaÜlkü Ocakları
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