Alanya Ülkü Ocakları'ndan ücretsiz Etüt Merkezi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, öğrenciler için haftanın 4 günü ücretsiz ders verecek bir Etüt Merkezi kurulduğunu bildirdi. Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bilgili, donanımlı ve 2023 Türkiye'sinin lider kadrolarının yetiştiği Ülkü Ocakları'nda Etüt Merkezi kurulmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca 16.00-17.30 saatleri arası Salı günü İngilizce, Çarşamba günü Matematik, Perşembe günü Türkçe, Cuma günü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ücretsiz olarak verilecektir. Tüm öğrenci kardeşlerimiz katılım sağlayabilirler. Türk'ün şanlı ocağında, ilim yolunda görüşmek dileğiyle."