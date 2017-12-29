Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu anahtarı teslim aldı

ÜLKÜCÜ İşçiler Derneği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla süresiz olarak kapatıldı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile ilkesiz ve sorumsuz bir takım davranışlar içinde bulunan yöneticilerinin yaşam tarzları Türk İslam davasına, ülkücü fikre ve ahlaka yakışmayan Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkezi’ni geçici olarak kapatmış bulunmaktayız."

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ

Gelen talimatla birlikte Alanya'da bulunan Ülkücü İşçiler Derneği de kapatıldı. Dün akşam Ülkücü İşçiler Derneği'ne giderek büronun anahtarını ve karar defterini teslim alan Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu şu açıklamayı yaptı: "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatıyla Türkiye genelinde kapatıldığını Ülkücü İşçiler Derneği'nin Alanya Şubesi'ne giderek tebliğ ettik. Dernek tabelası, karar defteri ve anahtarını teslim aldık. Başbuğumuzun izinde, liderimizin emrinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz'un ardında, yolumuzdan sapmadan, sadakatimizden ve cesaretimizden ödün vermeden, son nefer ve nefese kadar teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."