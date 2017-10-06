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Alanya Ülkü Ocakları Ankaraya gidiyor

Alanya Ülkü Ocakları, Kerkük Sevdalıları'nın buluşacağı program için bugün Ankara'ya gidiyor

Alanya Ülkü Ocakları Ankaraya gidiyor

Alanya Ülkü Ocakları, Kerkük Sevdalıları'nın buluşacağı program için bugün Ankara'ya gidiyor

06 Ekim 2017 Cuma 15:12
Alanya Ülkü Ocakları Ankaraya gidiyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Ekim Pazar Günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa katılmak için Ankara'ya gidecek. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Kerkük için, Türklüğün bekası için 8 Ekim Pazar günü bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa Alanya Ülkü Ocakları olarak üniversite ve lise teşkilatımız ile yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz. Atalarımızın adım attığı, soyumuzun soylandığı, boyumuzun boylandığı her toprak karesi bizlerin onurudur. Nerede bir Türk soyu varsa orayı Türk yurdu yapacağız. Tanrı Dağları'nda abdestimizi alıp Kerkük boylarında iftarımızı açacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Ülkü OcaklarıKerkük Sevdalıları
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ALANYALI 2017-10-06 16:06:28

Tanrı Dağları'nda abdestimizi alıp Kerkük boylarında iftarımızı açacağız. SÖZ GÜZEL İCRAATA BAKACAĞIZ OLASI BİR SAVAŞTA...

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