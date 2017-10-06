Alanya Ülkü Ocakları Ankaraya gidiyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Ekim Pazar Günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa katılmak için Ankara'ya gidecek. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Kerkük için, Türklüğün bekası için 8 Ekim Pazar günü bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa Alanya Ülkü Ocakları olarak üniversite ve lise teşkilatımız ile yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz. Atalarımızın adım attığı, soyumuzun soylandığı, boyumuzun boylandığı her toprak karesi bizlerin onurudur. Nerede bir Türk soyu varsa orayı Türk yurdu yapacağız. Tanrı Dağları'nda abdestimizi alıp Kerkük boylarında iftarımızı açacağız" dedi.