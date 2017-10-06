Alanya Ülkü Ocakları Ankaraya gidiyor

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Ekim Pazar Günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa katılmak için Ankara'ya gidecek. Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, "Kerkük için, Türklüğün bekası için 8 Ekim Pazar günü bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Kerkük Sevdalıları ile buluşacağı programa Alanya Ülkü Ocakları olarak üniversite ve lise teşkilatımız ile yoğun bir katılım gerçekleştireceğiz. Atalarımızın adım attığı, soyumuzun soylandığı, boyumuzun boylandığı her toprak karesi bizlerin onurudur. Nerede bir Türk soyu varsa orayı Türk yurdu yapacağız. Tanrı Dağları'nda abdestimizi alıp Kerkük boylarında iftarımızı açacağız" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Tanrı Dağları'nda abdestimizi alıp Kerkük boylarında iftarımızı açacağız. SÖZ GÜZEL İCRAATA BAKACAĞIZ OLASI BİR SAVAŞTA...