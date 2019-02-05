Alanya Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda okulların açılmasıyla beraber ikinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi başladı.

Alanya Trafik Eğitim Parkı'nda yeni dönem
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2018- 2019 yılının birinci döneminde 20 bin 940 kişiye trafik eğitimi veren Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda ikinci yarıyıl çocuklara ücretsiz uygulamalı trafik eğitim dönemi başladı. Çocukların küçük yaşlarda trafik eğitimi almalarına önem veren Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar 24 bin 600 kişiye trafik eğitimi verildi. Eğitim parkında hafta içi okullar ve kreşler hafta sonu cumartesi günleri ise velilere ve çocuklara hizmet veriliyor. Eğitim parkına gelen misafirlere öncelikle sınıfta teorik trafik eğitimi veriliyor. Teorik eğitimin ardından ise misafirlere eğitim alanında uygulamalı olarak yaya eğitimi ve akülü araçlara bindirilerek emniyet kemeri alışkanlığı kazandırılıyor.

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