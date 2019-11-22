Alanya Toslak'ta 2 okula çevre düzenlemesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki eğitim kurumlarının taleplerini yerine getiriyor. Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Toslak'ta bulunan iki okula alt yapı desteği verirken, çevre düzenlemelerini de yaptı.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Alanya'nın batısında yer alan Toslak Mahallesi'nde bulunan iki okula alt yapı desteği verdi. Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu'nun çevre düzenlemesi işi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, okul bahçesindeki yeşil alanın çevresini bordür taşlarıyla ördü. Ardından toprak tesfiyesi yaparak çiçek ve bitkiler diken ekipler, çalışmayı tamamlayarak okul çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.
OKUL ÇEVRESİ PARKE İLE KAPLANDI
Toslak Mahallesi'nde bulunan Sabir Erkin İlkokulu'nun arkasında kantin ve tuvaletlerin olduğu bölümde çevre düzenlemesi yapıldı. Park ve bahçeler ekipleri, öğrencilerin teneffüs ve boş vakitlerinde kullandıkları alanın daha temiz ve düzenli olması için parke çalışması gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrenciler çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
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