Alanya Toslak'ta 2 okula çevre düzenlemesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri, Alanya'nın batısında yer alan Toslak Mahallesi'nde bulunan iki okula alt yapı desteği verdi. Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu'nun çevre düzenlemesi işi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, okul bahçesindeki yeşil alanın çevresini bordür taşlarıyla ördü. Ardından toprak tesfiyesi yaparak çiçek ve bitkiler diken ekipler, çalışmayı tamamlayarak okul çevresinin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.



OKUL ÇEVRESİ PARKE İLE KAPLANDI



Toslak Mahallesi'nde bulunan Sabir Erkin İlkokulu'nun arkasında kantin ve tuvaletlerin olduğu bölümde çevre düzenlemesi yapıldı. Park ve bahçeler ekipleri, öğrencilerin teneffüs ve boş vakitlerinde kullandıkları alanın daha temiz ve düzenli olması için parke çalışması gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrenciler çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.