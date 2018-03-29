Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin'den hal çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak genel kurul öncesi bu sabah namazı Hal Camii'nde kıldıktan sonra Alanya Toptancı Hali’ndeki üyeleri, ardından Konaklı ve Payallar Hali'ndeki üyeleri ziyaret eden Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, "Gösterdikleri teveccühten ve misafirperverlikten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. "Biz büyük bir aileyiz" diyen Şahin, 2013'ün Haziran ayından bu yana hayata geçirdikleri projeleri üyelerine anlattı. 24 komitede de iddialı olduklarını ve geride kalan 4,5 yıllık süreçte Alanya ekonomisinin kalkınması için önemli projelere imza attıklarını söyleyen Şahin, bu konuda en büyük desteği, Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldıklarını kaydetti. Tüm bu çalışmaları üyelerden aldıkları güçle gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Şahin, “Yaptığımız bütün başarılı çalışmaları, üye odaklı projeleri, kalkınma projelerini değerli üyelerimizden aldığımız güçle yaptık. Biz ALTSO olarak büyük bir aileyiz. Üyelerimizin teveccühü olmasaydı bu kadar başarılı olamazdık" dedi.

EN BÜYÜK DESTEK ÇAVUŞOĞLU'NDAN

Bakan Çavuşoğlu’nun memleket ve ülke sevdalısı bir siyaset ve hizmet adamı olduğuna dikkati çeken Şahin, “Doğalgaz Projesi, Hal Projesi, Sanayi Sitesi Projesi, Akdağ, kriz anında Alanya’daki Rus ve diğer yabancılar ile yaptığımız organizasyonlar ve diğer tüm çalışmalarımızın başarısında Sayın Çavuşoğlu'nun büyük payı var. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Oda olarak tek hedeflerinin hizmet olduğunu da vurgulayan Şahin, “Gerek Ankara’da, gerekse Alanya ve Antalya’daki yerel idarelerle uyumlu çalışıyoruz" mesajı verdi. Hizmetin olduğu yerde ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini ifade eden Şahin, "Tanıtımda da, üyelerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında çalışmalarımızı idarecilerimizin desteğini alarak yapıyoruz. Üyelerimizin ve Alanya’mızın menfaatleri ne gerektirirse onu yapmaktan da çekinmiyoruz” dedi.