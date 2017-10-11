Alanya Teleferik resmen hizmette

ALANYA'NIN 37 yıllık rüyası olan Alanya Teleferik'in resmi açılışı gerçekleştirildi. Damlataş-Güzelyalı Caddesi'ndeki teleferiğin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ve Mehmet Günal, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'daki oda başkanları ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan Cumbul, Teleferik ile Kalenin de değerinin yükseleceğini söyledi.

'YILDA 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ'

Başkan Yücel de, "Dünyanın en huzurlu ve güvenli kentlerinden biri olan Alanya'nın değerini yükseltnek için çalışmalara decam ediyoruz. 80'li yıllarda dönemin belediye başkanı Eşref Kahvecioğlu tarafından gündeme getirilen teleferik o günden bu yana Alanya'nın en önemli rüyası oldu. Teleferik i gerçekleştirmek bize nasip oldu. Teleferiğin açılması yerli vatandaşlar ve turistlerden gördüğü ilgi bizi mutlu etti. Alanya Kalesi'ne teleferik ile çıkılmasını istiyoruz. Belli bir tarihteb sonra Alanya'ya tur otobüslerle çıkışı yasaklayacağız. Yılda 1 milyon yolcu taşınayı hedefliyoruz. Alanya teleferik misafirlerine canlı bir cazibe olan kaleyi yaşama imkanı sunuyor Teleferik ile kaleyi yeniden keşfedeceğiz. Biz bu büyüklükte bir projeyi hayata geçiriyorsak fiyatını da yapacak güçteyiz. Tenkit ve eleştiriler için de teşekkür ediyoruz. Teleferikten için alınan paradan 1 TL'yi ALTAV'a, 1 TL'yi de Alanyaspor'a hibe edeceğiz" diye konuştu.

'YÜCEL'İ KUTLUYORUM '

MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da, "Yücel'i kutluyorum. Yücel'in Alanya'ya hizmetler etmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BORÇLANMADAN HİZMET YAPILIYOR '

MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal da, "Bugünlerde sık sık Alanya'ya geliyoruz. Yine bir hizmet açılışı için buradayız. Projeye katkısı olanlara çok teşekkür ediyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla yapılan bir hizmeti hizmete sokuyoruz. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdikten sonra farklı bir gelişme olacak. Herkese hizmet eden bir belediyemiz var. Benim burada dikkatimi çeken belediyenin borçlanmadan bu hizmetleri yapabilmesi. Bu kapsamda borçlanmadan bu hizmetleri yaptığu için Yücel'e ayrıca çok teşekkür ederim. Yücel, yola çıkarken 'Bir Alanya'mız var' diye yola çıkmıştı. O sevda peşinde koşmaya devam edecek" dedi.

'ALANYA TÜRKİYE'NİN MİSAFİR ODASI'

AK Parti İl Başkanı Sümer de, "Bu teleferik herkesin o eşsiz manzarayı seyredeceği bir hizmet. Alanyalı hemşerilerime çok önemli görevler düşüyor. Çünkü Alanya, Türkiye'nin misafir odası" diye konuştu.

'YÜCEL BİR MEMLEKET SEVDALISI'

Teleferik için siyasilerin telgraf mesajlarının okunmasının ardından konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk ise, "37 yıllık bu hayali koruyan bütün belediye başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayalleri olmayanların geleceğe umutla bakmaları da mümkün değil. Türkiye'yi kuranlar da büyük hayalleri olan insanlardı. Yücel de böyle bir memleket sevdalısı. Yücel aynı zamanda bir hesap adamı. Yücel, MHP'nin belediye başkanı olarak seçiliyor ama makamına gidenler onu sadece Alanya Belediye Başkanı olarak görüyor. Bu da çok önemli bir haslet. 835 metrelik Teleferik sadece kaleye ulaştırmıyor. Yücel, MHP anlayışının çok güzel tezahürü. Alanya'yı geliştirerek değiştiriyor, hiçbir zaman muhalefet belediye başkanı şemsiyesi altına sığınmıyor" dedi.

Alanya Teleferik, Alanya Müftüsü Mustafa Topal’ın yaptırdığı dua ve protokolün kestiği kurdelenin ardından resmi olarak hizmete açıldı.