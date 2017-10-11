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Alanya Teleferik resmen hizmette

Alanya'nın hayali ve rüyası Alanya Teleferik açılışında her kesim ve siyasi  görüşten insanları bir araya getirdi

Alanya Teleferik resmen hizmette

Alanya'nın hayali ve rüyası Alanya Teleferik açılışında her kesim ve siyasi  görüşten insanları bir araya getirdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:24
Alanya Teleferik resmen hizmette
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ALANYA'NIN 37 yıllık rüyası olan Alanya Teleferik'in resmi açılışı gerçekleştirildi.  Damlataş-Güzelyalı Caddesi'ndeki teleferiğin açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı  Oktay Öztürk ve Mehmet Günal,  AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer,  Alanya Kaymakamı  Mustafa Harputlu, Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, Alanya Belediye  Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu,  Alanya Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba,  Alanya Emniyet  Müdürü Haşim Çakmaklı,  Türkiye Gazeteciler  Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim,  Alanya'daki oda başkanları  ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi konuşan Cumbul,  Teleferik  ile Kalenin de değerinin yükseleceğini  söyledi.  
'YILDA 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIZ'
Başkan Yücel de,  "Dünyanın en huzurlu ve güvenli kentlerinden biri olan Alanya'nın değerini yükseltnek için çalışmalara decam ediyoruz.  80'li yıllarda dönemin belediye başkanı Eşref Kahvecioğlu  tarafından gündeme getirilen teleferik o günden bu yana Alanya'nın en önemli rüyası oldu.  Teleferik  i gerçekleştirmek bize nasip oldu. Teleferiğin açılması yerli vatandaşlar ve turistlerden gördüğü ilgi bizi mutlu etti.  Alanya Kalesi'ne teleferik ile çıkılmasını istiyoruz.  Belli bir tarihteb sonra Alanya'ya tur otobüslerle çıkışı yasaklayacağız.  Yılda 1 milyon yolcu taşınayı hedefliyoruz.  Alanya teleferik misafirlerine canlı bir cazibe olan kaleyi yaşama imkanı sunuyor  Teleferik  ile kaleyi yeniden keşfedeceğiz.  Biz bu büyüklükte bir projeyi hayata geçiriyorsak fiyatını da yapacak güçteyiz.  Tenkit ve eleştiriler için de teşekkür  ediyoruz.  Teleferikten için alınan paradan 1 TL'yi ALTAV'a,  1 TL'yi de Alanyaspor'a hibe edeceğiz" diye konuştu. 
'YÜCEL'İ KUTLUYORUM '
MHP İl Başkanı Mustafa  Aksoy da,  "Yücel'i kutluyorum. Yücel'in Alanya'ya hizmetler etmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
'BORÇLANMADAN HİZMET YAPILIYOR '
MHP Genel Başkan Yardımcısı  Günal da,  "Bugünlerde sık sık Alanya'ya geliyoruz.  Yine bir hizmet açılışı için buradayız.  Projeye katkısı olanlara çok teşekkür  ediyoruz.  Üretken belediyecilik anlayışıyla yapılan bir hizmeti hizmete sokuyoruz.  UNESCO Kültür  Mirası Listesi'ne girdikten sonra farklı bir gelişme olacak.  Herkese hizmet  eden bir belediyemiz var. Benim burada dikkatimi çeken belediyenin borçlanmadan bu hizmetleri  yapabilmesi. Bu kapsamda borçlanmadan bu hizmetleri  yaptığu için Yücel'e ayrıca çok teşekkür  ederim.  Yücel,  yola çıkarken 'Bir Alanya'mız var' diye yola çıkmıştı.  O sevda peşinde koşmaya devam edecek" dedi.  
'ALANYA TÜRKİYE'NİN MİSAFİR ODASI'
AK Parti  İl Başkanı Sümer de,  "Bu teleferik  herkesin o eşsiz manzarayı seyredeceği bir hizmet. Alanyalı hemşerilerime çok önemli  görevler düşüyor.  Çünkü Alanya, Türkiye'nin misafir odası" diye konuştu. 
'YÜCEL BİR MEMLEKET SEVDALISI'
Teleferik  için siyasilerin telgraf mesajlarının okunmasının ardından konuşan MHP Genel  Başkan Yardımcısı Öztürk  ise,  "37 yıllık bu hayali koruyan bütün belediye  başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.  Hayalleri olmayanların geleceğe umutla bakmaları da mümkün değil.  Türkiye'yi kuranlar da büyük  hayalleri olan insanlardı.  Yücel de böyle bir memleket  sevdalısı. Yücel aynı zamanda  bir hesap adamı.  Yücel,  MHP'nin belediye başkanı olarak seçiliyor  ama makamına gidenler onu sadece Alanya Belediye  Başkanı  olarak  görüyor.  Bu da çok önemli  bir haslet.  835 metrelik  Teleferik  sadece kaleye ulaştırmıyor.  Yücel,  MHP anlayışının çok güzel tezahürü.  Alanya'yı geliştirerek değiştiriyor,  hiçbir zaman muhalefet  belediye  başkanı  şemsiyesi altına sığınmıyor" dedi.

Alanya Teleferik, Alanya Müftüsü Mustafa Topal’ın yaptırdığı dua ve protokolün  kestiği kurdelenin ardından resmi olarak hizmete açıldı.

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Son Güncelleme: 11.10.2017 17:34
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