Alanya tarihine yolculuk! Sinemacı Turgay Emiroğlu'nun son röportajı Alanyaca'da 

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Alanyaca, 54. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Uzun yıllardır Alanya'nın ilk ve tek sinemasını yaşatan isim olan Turgay Emiroğlu kalbine yenildi, sinema öksüz kaldı. Alanya Örnek Sinemaları, 12 Haziran 1953 yılında merhum Muzaffer Emiroğlu tarafından kuruldu. Alanya nüfusunun 4 bin olduğu yıllarda bir narenciye deposunda ilk gösterimini yapan Örnek Sinemaları'nın bayrağını babasından devralan ve uzun yıllardır Alanya'nın tek sineması olarak yaşatan Turgay Emiroğlu'nun son röportajı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında olacak. 4 bin nüfuslu Alanya'da sinema açma fikri nasıl oluştu? Örnek Sinemaları nasıl kuruldu? İlk yıllarında neler yaşandı? Turgay Emiroğlu, hangi fedakarlıklarla sinemacılığı sürdürdü? Alanya'nın unutulmaz sinema anıları nelerdir?

Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.