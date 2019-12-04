Alanya tarihine yolculuk: Navalılar niçin Alanya'yı istiyor?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyon kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca, 55. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya mutfağının başlıca lezzetlerinden biri olan gülüklü çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Alanya' adına tescillendi. Gülüklü çorbaya ilişkin bilinmeyenler... Alanya Kalesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi için kısa adı ATAV olan Antalya Tanıtım Vakfı harekete geçti. ATAV başarabilecek mi? Alanya Kalesi'nin UNESCO'ya girmesi yolundaki engeller neler? Alanya'daki ölümlü motosiklet

kazaları nasıl önlenir? Alanya'da her turizm sezonu sonu işsiz kalan 90 bin turizm personeli için neler yapılabilir? Akdağ Kayak Merkezi Projesi niçin bir türlü gerçekleşmiyor? Alanya kırsalında yaşayan insanlara hangi ekonomik katkılar sunulabilir? Geçen hafta kaybettiğimiz Alanya'nın renkli siması Duran Koca'dan ilginç anılar... Alanya'nın aramızdan ayrılan unutulmaz renkli simaları kimlerdi? Alanya,

Alanyaspor'un taraftarı olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ne bekliyor? Alanya'nın genel olarak 'Navalı' dediği Ermenek, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Göktepe gibi Alanya'ya yakın Konya ve Karaman ilçeleri niçin il olursa Alanya'ya bağlanmak istiyorlar? Merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan'ın 1909 doğumlu babası, Sırmalı lakaplı Hüseyin Doğan Alanya'nın tanınmış taban politikacılarından birisiydi. Hüseyin Doğan'ın önemli özellikleri ve politikaya atılacak gençlere verdiği öğüt neydi?

Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca

ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web

TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

