Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden kadına şiddete hayır! ‘Güçlü kadın, güçlü toplum’
Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kadına yönelen şiddete ‘Hayır’ dedi
Alanya 25.11.2019, 16:01 25.11.2019, 16:03
ALANYA Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bugün tam kadro Atatürk Anıtı’nda buluştu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne özel hazırlanan görselleri sergiye açarak halka sundu. Yanı sıra ‘Kan ver, can ver’ sloganıyla kan ve kök hücre bağışı noktasında farkındalık yarattı. Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik faaliyete ilişkin yaptığı açıklamada “Kadınları güçlendirmek ve sosyal hayatta yerini sağlamlaştırmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir” dedi.
Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…
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