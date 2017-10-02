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Alanya Şoförler Odası Başkanı Akkaya'dan MTV çıkışı

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sistemi hakkında açıklamalarda bulundu

Alanya Şoförler Odası Başkanı Akkaya'dan MTV çıkışı

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sistemi hakkında açıklamalarda bulundu

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:25
Alanya Şoförler Odası Başkanı Akkaya'dan MTV çıkışı
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SOSYAL medya hesabında bir açıklama yapan ve paylaşımda bulunan Başkan Akkaya, "197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun (1) sayılı tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun meclise gönderildi. Ülkemizdeki 20 milyondan fazla taşıtın sahiplerini ilgilendiren konuda yapılan yeni yasal düzenlemede de eksiklikler ve yanlışlıklar var. Özellikle yüzde 40 MTV artışının otomobilleri hedef alması, aynı vasıflardaki ruhsatlarında kamyonet veya panelvan yazan taşıtların ise normal oranlarda 2018 yılında bandrollerinin artacak olması bu taşıtlara halkı yönlendirecek. Ülkemizdeki 20 milyondan fazla taşıtın tamamının değerleri her yıl Ocak ayında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından belirleniyor. Motor silindir hacmi 1.3 santimetreküp olup, değeri 30 bin TL de otomobil var, 100 bin TL de otomobil var. Diğer taraftan kanunlar yalın ve sade olmalı. Bu çerçevede Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Birliği tarafından değerleri tespit edilen taşıtların kasko değerlerinin yüzde 1 veya 2’si gibi bir rakamın MTV olarak belirlenmesi hem adaleti hem de hakkaniyeti sağlayacaktır" dedi.

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Ali AkkayaAlanya Şoförler OdasıMotorlu Taşıtlar VergisiAlanyaEleştiri
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