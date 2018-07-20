Alanya SGM'de gündem 'yapılandırma'

ALANYA Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yeni hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), Bakkallar Odası, Kredi Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Pazarcılar Odası, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Alanya SGM Müdürü Muharrem Kaya ve Merkez Müdür Yardımcısı Mustafa Dalabasmaz’ın sunumları eşliğinde yapılan bilgilendirme toplantısında, 7143 sayılı kanun kapsamında, öncelikle SGK kurumuna borcu olduğunu düşünen işverenler ve vatandaşların, mutlaka Alanya SGM'ye gelerek bu konudaki durumlarını öğrenmesi gerektiği belirtildi.

SON TARİH 31 TEMMUZ

Borçların yapılandırma taleplerinin 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini belirten Kaya, "Bildiğiniz gibi hükümetimiz, 2011 yılından beri kurumumuza sigorta primi ödeyen işveren ve sigortalılarımıza, kurumumuza olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve teşvik kanunlarında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede kurumlarca karşılanması kapsamında teşviklerin verilmesini öngörmüştür. 2011 yılından bugüne kadar sunulan teşviklerin hem yukarıda belirtilen hususlarda ilerleme sağladığı ve işverenlerimiz ile sigortalılarımıza işlerini yürütmelerinde çok büyük faydalar sağladığı görülmüştür. Bu itibarladır ki, 2018 yılında da teşviklerin devam etmesi öngörülmüştür. Kurumumuzun sunmuş olduğu teşviklerin yanında, bir de yine kurumumuza sigorta primi borcu olan işveren ve sigortalılarımızın borçlarını kolayca, indirimli olarak, ödeyebilmelerine imkan tanıyan 7143 sayılı kamu borçlarının yapılandırılması ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin de neler olduğunun anlatılması ve yine yaşanılan sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bizler kamu özel sektör vatandaşlarımız hepimiz birlikteyiz ve hep birlikte daha güçlüyüz.

Bu düsturla görevlerimizi en iyi şekilde yaparak tüm kesimlere maksimum faydayı sağlamak için çalışıyoruz. Ve bıkmadan usanmadan çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bizim parolamız her zaman, 'Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için' olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 5 İNDİRİM İMKANI

Yapılandırma ödemeleri 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yapılabilecek. Ayrıca 2018 yılında SGM'ye sigorta primi ödeyen işveren ve sigortalıların SGM'ye olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve teşvik kanunlarında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede kurumlarca karşılanması kapsamında teşvikler veriliyor. Bu teşviklerden yararlanabilmek için genel anlamda işverenlerin ve sigortalıların SGM'yle ihtilafının olmaması yani kurumumuza prim borçlarının, yapılandırılmasının olmaması ve SGM'ye verilmesi gereken belgelerin zamanında verilmesi, kayıt dışı işçi çalıştırılmaması, sahte sigortalı gösterilmemesi gerekiyor. Kanunda belirtilen şartlarda işçi çalıştırılmak suretiyle, ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının dahi, hazinece karşılanması imkanının bulunduğu özellikle Bağkur sigortalıların borçlarının olmaması ve yapılandırma yapmaları halinde en az yüzde 5 indirimli olarak ödeme yapabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 16:30