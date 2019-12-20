Alanya sevdalısı iş adamı Tunç, Hikmet Tuğsuz'dan şikayetçi oldu

ALANYASPOR-Antalyaspor karşılaşma sonrası çıkan olayların ardından Başpehlivan Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz sosyal medya hesabı Facebook üzerinden " Ne Yunanistan, ne Bulgaristan tek düşman Alanya" şeklinde paylaşım yapmış ve bu paylaşım Alanya'da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Alanya halkı Tuğsuz'u Gökbel'de dahi görmek istemediklerini belirterek durumu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere bir çok siyasi ve önde gelen isimlere bildirmişti. Alanya'nın sevilen simalarından iş adamı Adem Tunç, Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşma sonrası çıkan olayların ardından " Ne Yunanistan, ne Bulgaristan tek düşman Alanya" şeklinde paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Başpehlivan Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulundu.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇUNDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Alanya Adliyesine suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamada bulunan Adem Tunç,"Biz her zaman söylüyoruz spor kardeşliktir. Geçen hafta Cuma günü oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçından sonra çeşitli olayların üstüne akabinde gelişen istenmeyen tatsız paylaşımlar söylemler ve bize karşı kışkırtılmış bir kitle var. Bunun sonucunda biz gerekli mercilere baş vurduk. Bundan sonrası artık adalette, Devletimiz gerekeni yapacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Türkiye'de fenomen haline gelen bir sporcu antrenörü Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulunduk. " Ne Yunanistan, ne Bulgaristan tek düşman Alanya" sözleriyle bir paylaşımda bulunmuştu. Kendi takipçileri ile bunu paylaşarak halkı kin ve nefret duygularıyla harekete geçirmeye çalıştı. Biz Alanyalı olarak bu duruma duyarsız kalmadık ve kendisinden şikayetçi olduk" dedi.