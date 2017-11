‘Alanya sanayisi miadını doldurmuştur!’

Haber: Cem Akıllı

ACİLEN taşınmak isteyen esnaf, bunun sebeplerini anlatmayı ihmal etmedi. Asıl sıkıntının alan darlığı olduğunu söyleyen sanayi esnafı, taşınma sürecinin de denetimsiz geçmemesinin ve çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

İşte Alanyalı sanayi esnafının o açıklamaları:

‘DÜKKANIMI DÖRT DEFA SU BASTI’

Mustafa Çakal: Sanayimizin şehrin içinde kalması ve küçük olması, yeni insanların yeni iş yerleri açma imkanını ortadan kaldırıyor. Şu an pek çok kişi dükkan açmak istiyor, ama yer yokluğundan açamıyor. Ayrıca, turistik dükkanlardan daha çok buradaki (sanayideki) dükkanların kiraları. Bir de baskın sorunu var: Benim dükkanımı bu yıl dört defa su bastı! Sanayinin taşınmasında ise insanların güveni yok, sürekli bürokrasiye takılıyor. Mevlüt Çavuşoğlu (Alanyalı Dışişleri Bakanı) buraya geldiğinde ben bizzat yalvardım, söyledim: Sanayimizle ilgili iş merkezi, ticaret merkezi, çalışanların barınabileceği yerler… Hepsinin projesi tamam. Arazinin tapusuyla ilgili de bir sıkıntımız yok, kooperatif olarak gerekenleri yaptık. Ama nedense hep bir yere takılıyor. Nereye takıldığını ben de anlayamadım.

‘ASIL SIKINTIMIZ DARLIK’

Hasan Aydın: Alanya sanayisinin taşınması gerekiyor, çünkü burası yeterli gelmiyor. Şu anki sanayimiz biraz şehir içinde kaldı. Asıl olarak “darlık” sıkıntımız var. Araçları rahat hareket ettiremiyoruz. Yeni bir projemiz var, o proje devreye girerse iyi olur.

‘DIŞARIDAN ESNAF ALMAMAK CEHALETTİR’

Ali Avcı: 93’ten bu yana Alanya sanayisinin içindeyim. Altyapı sıkıntıları, dükkanların darlığı, kanalizasyon sıkıntıları… Sanayimiz artık miadını doldurmuştur. Hatta bundan on yıl önce doldurmuştur. Kooperatif sistemiyle ilgili, dükkanların kaçtan satılacağına dair bir bilgilendirme yok. Eğer gideceğimiz yerdeki dükkanlar metrekare olarak daha küçük olursa, bunun hiçbir anlamı olmaz. Çünkü sorunlarımızın temel sebebi “darlık”. Bir an önce bu işin muhasebesinin yapılıp bu sanayinin buradan kalkması lazım. Ayrıca yeni sanayiyle ilgili “Sadece Alanya sınırları içindeki esnaflar dükkan alabilecek.” diye bir söylenti duydum. Böyle bir şey olamaz. Alanya’daki her esnafa birer dükkan verildikten sonra, ustalık belgesi olan ve vergi mükellefi olabilen herkese dükkan verilmeli, alanımız var. Biz bugün bir otomatik şanzıman yapamıyoruz, Antalya’ya gönderiyoruz. Bu adam gitmesin, o adam buraya gelsin ve imkan sağlasın. Her hizmet, yerinde verilsin. Sen demagoji milliyetçiliği yapıp “Dışarıdan adam almayacağız.” dersen, bu cehalettir. Bunlara ek olarak, taşınma sürecindeki kaybı onarmak için bir yıllığına faizsiz kredi sağlanmalıdır.

‘YOL KENARINDAKİ SERVİSLER DE TAŞINMALI’

Mehmet Yüksel: Sanayi şu an çok şehir içinde kaldı. Ama taşınacaksa, yol kenarındaki servislerle birlikte taşınması lazım. Ben olsam, işimi uzak yerde değil, yakında yaptırırım. O yüzden bu, taşınanlar için çok kötü olur. Hepsinin taşınması lazım. Toplu bir şekilde, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yer olursa daha güzel olur.