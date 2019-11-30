Alanya Rotary’den eğitime destek 

GEÇTİĞİMİZ günlere Türkler Güzel Sanat Lisesi ortaklığında Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen konserden elde edilen gelirlerle okula birer adet kontrbas ve dijital piyano kazandırıldı. Ayrıca seramik fırınının da siparişi verildi. Alanya Rotary Kulübü dönem Başkanı Güven Çoban, “Bir sivil toplum örgütü olan Rotary Kulübü olarak kültür, sanat ve eğitime her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, müzik, resim ve heykel dallarında çok başarılı işlere imza atıyor. Ancak bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaçları var. Bu çerçevede, almış olduğumuz kontrbas ve dijital piyanoyu teslim ettik, ileriki günlerde de bir adet heykel pişirme fırınını teslim edeceğiz. Siparişini verdik. Okulumuz ile gurur duyuyoruz ve yapmış olduğumuz projeden çok ta keyif aldık. Düzenlemiş olduğumuz konser çok güzel ve keyifliydi. Konser sonrası geri dönüşler çok güzel ve olumlu oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu okulu ve yaptıklarını izlemeye devam edelim" dedi.