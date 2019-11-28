Alanya renkli simasını yitirdi
Alanya’da “Deli Duran” lakabıyla bilinen Duran Koca, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti
Alanya 28.11.2019, 11:40 28.11.2019, 12:10
ALANYA’NIN renkli simalarından “Deli Duran” lakaplı Duran Koca, 79 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Koca, Alanya’nın betonlaşmasına karşı sergilediği tavırla yakın çevresi tarafından bilinirdi. Duran’ın cenazesi bugün öyle namazını müteakip Sugözü Mahallesi, Kocahasanlı Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Alanya araştırmacısı, emekli tarih öğretmeni Oğuz Korum, Alanyalıların Koca’yı şehrin betonlaşması karşısında serf ettiği “Maydanoz ekecek, gök soğan ekecek bi evlek yer bile gomadılar şeerde.” sözleriyle hatırlayacağını ifade etti.
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