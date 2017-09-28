Alanya Protokolü'nden kutlama ziyareti

Haber: Alper KUTAY

HER 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde İtfaiyeciler Haftası olarak kutlanıyor. Hafta kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in ev sahipliğinde Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İtfaiye Müdürü Mehmet Oral ve itfaiyeciler Harputlu’yu çiçekle karşıladı. Harputlu Yücel ve Güney, itfaiyecilerle tek tek tokalaşarak itfaiyeciler haftasını kutladı. Kaymakam Harputlu, “İtfaiyecilik iyi bir ekip işini gerektiriyor. Ekibin bir birini tanıması hareket ve olaya müdahale becerisini üst düzeye çıkarır. Gece gündüz çalışan tüm itfaiyecileri canı gönülden kutluyorum" dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Alanya itfaiyesinin çok başarılı olduğunu belirterek haftalarını kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Gerek Kaymakamımızın gerekse Belediye Başkanımızın ziyaretinden mutlu olduk. Alanya İtfaiyesi Antalya genelindeki bir çok itfaiyeden hem ekipman, hem tecrübe hem de çalışmasıyla önde geliyor. Müdürümüz Mehmet Oral ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.