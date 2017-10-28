Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
banner468

Alanya Postası 13 yaşında

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Postası Gazetesi'nin 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Alanya medyası, köklü kuruluşlarından aldığı büyük güçle Türkiye'nin en az 50 ilinin medyasını sollamıştır" dedi

Alanya Postası 13 yaşında

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Postası Gazetesi'nin 13. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda "Alanya medyası, köklü kuruluşlarından aldığı büyük güçle Türkiye'nin en az 50 ilinin medyasını sollamıştır" dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:43
Alanya Postası 13 yaşında
banner404

ALANYA Postası Gazetesi'nin Alanya medyasının mihenk taşlarından olduğunu vurgulayan Dim, "Alanya Postası, 13 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmiştir. AGC olarak, Alanya Postası Ailesi'nin 13. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun kurucuları ve yöneticileri olan başarılı meslektaşlarımız Hilmi Karagöz ve Mehmet Ali Gürses nezdinde tüm Alanya Postası çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya PostasıYENİ AlanyaAlanya Postası 13 YaşındaMehmet Ali Dim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da kısa süreli hortum çıktı
Alanya'da kısa süreli hortum çıktı
Alanya'da hastane kavşağı göle döndü
Alanya'da hastane kavşağı göle döndü
Cumhuriyetin 94. yılında Dim'den anlamlı mesaj
Cumhuriyetin 94. yılında Dim'den anlamlı mesaj

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim