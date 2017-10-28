Alanya Postası 13 yaşında

ALANYA Postası Gazetesi'nin Alanya medyasının mihenk taşlarından olduğunu vurgulayan Dim, "Alanya Postası, 13 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmiştir. AGC olarak, Alanya Postası Ailesi'nin 13. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun kurucuları ve yöneticileri olan başarılı meslektaşlarımız Hilmi Karagöz ve Mehmet Ali Gürses nezdinde tüm Alanya Postası çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.