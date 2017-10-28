Alanya Postası 13 yaşında

ALANYA Postası Gazetesi'nin Alanya medyasının mihenk taşlarından olduğunu vurgulayan Dim, "Alanya Postası, 13 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmiştir. AGC olarak, Alanya Postası Ailesi'nin 13. kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşıyor, bu güzide kurumun kurucuları ve yöneticileri olan başarılı meslektaşlarımız Hilmi Karagöz ve Mehmet Ali Gürses nezdinde tüm Alanya Postası çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.