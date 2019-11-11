Alanya Otogarı’ndaki aydınlatma sorunu çözüldü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Otogar’ında alt yapı sorunları nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununu kökten çözüyor. Alanya Otogarı’nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor.
ALANYA'NIN diğer şehirlere açılan ilk kapısı olan ve yaz ayları başta olmak üzere yıl boyu yerli ve yabancı yüz binlerce kişiyi ağırlayan Alanya Otogarı’nda alt yapının eski olması nedeniyle sık sık yaşanan aydınlatma sorununa neşter vuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tarafından başlatılan çalışmayla, Alanya Otogarı’nın elektrik ve aydınlatma hatları yer altına alınıyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmayla artık Alanya Otogarı’nda arıza ve alt yapı sorunları nedeniyle yaşanan aydınlatma sorunu da kökten çözülmüş olacak.Alanya Otogar esnafı da çalışmalardan memnun. Yeni sistemle birlikte otogarda sorunların kısa sürede çözüldüğünü söyleyen esnaf, “Otogar yönetimi ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Eksiklerimiz bir bir gideriliyor. Otogar yönetimi ve bu hizmeti bize getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyoruz “ dedi.
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