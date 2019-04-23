Alanya'nın tanınmış ismi hayatını kaybetti!

ALANYA'NIN Oba Mahallesi’nden Merhum Sadık Hatipoğlu’nun eşi, Hüseyin, Yakup Hatipoğlu ve Emine Işık’ın anneleri olan, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Sünbül’ün teyzesi Gülbahar Hatipoğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün hayatını kaybetti. Alanya'da tanınan ve sevilen Gülbahar Hatipoğlu’nun vefatı sevenlerini ve tüm Alanya halkını yasa boğdu. Hatipoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip, Aşağı Oba Mezarlığı’na defnedilecek. Hatipoğlu’nun taziyesi ise Oba Mahallesi Hatipoğlu Caddesi, Koçak Cami üstünde

Yeni Alanya olarak Merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:31