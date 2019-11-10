Alanya'nın tanıdık simalarını sahte içki mi öldürdü! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu .Alanya'nın tanıdık simalarını sahte içki mi öldürdü!Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de
AKSEKİ'DE sahte rakıdan zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Alanyalı Musa Tuncer ve Ömer Dizdaroğlu vefat etti. Dizdaroğlu Alanya’da Tuncer ise Antalya’da defnedildi. Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.
HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV ANA HABER'DE
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Galatasaray
|11
|19
|6. Malatyaspor
|11
|18
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|5. Erzurum BB
|11
|18
|6. Keçiörengücü
|11
|18
|7. Balıkesirspor
|10
|17
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Granada
|13
|20
|8. Valencia
|13
|20
|9. Getafe
|12
|19
|10. Villarreal
|13
|18
|11. Osasuna
|12
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|12
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6