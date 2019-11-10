Alanya'nın tanıdık simalarını sahte içki mi öldürdü! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

AKSEKİ'DE sahte rakıdan zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Alanyalı Musa Tuncer ve Ömer Dizdaroğlu vefat etti. Dizdaroğlu Alanya’da Tuncer ise Antalya’da defnedildi. Hepsi ve daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.