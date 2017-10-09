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Alanya'nın muhtarları Uysal'a tebrik için gidiyor

Meclis kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, Çarşamba günü Alanya'dan 100 kişilik bir heyeti makamında ağırlayacak

Alanya'nın muhtarları Uysal'a tebrik için gidiyor

Meclis kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, Çarşamba günü Alanya'dan 100 kişilik bir heyeti makamında ağırlayacak

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:49
Alanya'nın muhtarları Uysal'a tebrik için gidiyor
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Haber: Alper KUTAY

KADİR Tobaş'ın 13,5 yıllık başkanlığının ardından sürpriz istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 28 Eylül Perşembe günü yapılan tarihi oylama ile aslen Alanyalı olan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti. Alanya'nın yeni televizyon kanalı Dim Web TV'den canlı yayınlanan tarihi meclis toplantısından sonra oy çokluğu ile İBB Başkanı seçilen Uysal'ı Alanya'dan yaklaşık 100 kişilik bir ekip makamında ziyaret edip tebriklerini iletecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney başkanlığında yarın sabah 08.00'de iki otobüsle yola çıkacak olan merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarına ayrıca Alanya Hizmet Birimi'nden bazı müdürler de eşlik edecek. 11 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret edecek olan Güney ve muhtarların, Alanya'dan selam ve çeşitli hediyeler götürecekleri öğrenildi. Muhtarlar aynı gün akşam Alanya'ya doğru yola çıkacak, Güney ise Mevlüt Uysal'ın ağabeyi, kapanan Çıplaklı Belediyesi eski başkanı Hasan Uysal'ın oğlunun hafta sonu Yalova'da düzenlenecek düğün törenine katılmak için İstanbul'da kalacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığıMevlüt UysalAlanyaMahmutlRHasan Uysal
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