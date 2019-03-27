SABAHIN erken saatlerinde Sedat'ın simit tezgahında uzun kuyrukların oluşması ise artık sıradan bir durum haline gelmiş durumda. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya’da pek çok simit fırını ve pastaneden bile daha çok simit satan Simitçi Sedat'ın başarısını kendisine sordu. Müşterileri ise Simitçi Sedat ile aralarındaki bağın ilk görüşte aşk olduğunu ifade etti.
Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv(dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde
Alanya'nın meşhur simitçisi Sedat'ın sırrı ne?
25 Metrelik Yol üzeri, Garanti Bankası önünde yıllardır simitçilik yapan ve Alanyalı vatandaşlar tarafından çok sevilen Sedat İpek, kendisine gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu belirtti.
SABAHIN erken saatlerinde Sedat'ın simit tezgahında uzun kuyrukların oluşması ise artık sıradan bir durum haline gelmiş durumda. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya’da pek çok simit fırını ve pastaneden bile daha çok simit satan Simitçi Sedat'ın başarısını kendisine sordu. Müşterileri ise Simitçi Sedat ile aralarındaki bağın ilk görüşte aşk olduğunu ifade etti.
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