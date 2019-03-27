Alanya'nın meşhur simitçisi Sedat'ın sırrı ne?

SABAHIN erken saatlerinde Sedat'ın simit tezgahında uzun kuyrukların oluşması ise artık sıradan bir durum haline gelmiş durumda. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya’da pek çok simit fırını ve pastaneden bile daha çok simit satan Simitçi Sedat'ın başarısını kendisine sordu. Müşterileri ise Simitçi Sedat ile aralarındaki bağın ilk görüşte aşk olduğunu ifade etti.

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