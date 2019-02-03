Alanya'nın gururu oldu: Türkiye derecesi aldı!

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet programının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin'de tamamlandı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların son etabı, sahilde yer alan Adnan Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Güneşli havanın eşlik ettiği sporcular, iki etaptan oluşan yarışmada dereceye girebilmek için ilk gün 84 kilometre, ikinci gün ise 40 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdiler. Parkur sonunda Alanya Alaaddin Keykubat Koleji öğrencisi olan sporcu Buğra Yiğit Türkiye 2'incisi olarak Alanya'nın gururu oldu. Alaaddin Keykubat Koleji koordinatörü Hüsniye K. Baysal “Buğra uzun süredir takip ettiğimiz daha sonra okulumuza kazandırdığımız milli bir yıldız aynı zamanda Balkan Şampiyonu son olarak Mersin’de düzenlenen yarışta Türkiye ikincisi olarak okulumuzun ve şehrimizin gurur kaynağı oldu. Kendisini tebrik ediyorum, Alanya’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 13:55