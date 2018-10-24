Alanya'nın gururu oldu! Sultan köpek rakip tanımıyor

Mehmet AL

ANKARA'NIN Eryaman Stadı'nda 2 Eylül tarihinde Türkiye Zafer Kupası yarışmasında dişiler kategorisinde Alanya'dan katılan Hüseyin Kaşlı'nın sahibi olduğu 11 aylık olan Sultan isimli Alaska Van Haus cinsi Alman Çoban Köpeği 1'nci olarak kupa ve madalya kazandı. Emekli olan 53 yaşındaki Hüseyin Kaşlı 13 Mayıs tarihinde ise 6 aylık olan Sultan köpeği Antalya'daki yarışmada 2'nci geldi.

Sultan köpeğin sahibi Kaşlı 'Muhteşem bir köpek çocukluğundan beri katıldığı yarışmalarda rakip tanımıyor . Sultan kızım Alanya'daki Köpek Eğitim ve Oteli'nde yetiştirildi. Sultan kızımı evde bakıyorum komşularımızı hiç rahatsız etmiyor. Komşularımızda bizden şikâyetçi değil. Dışarıya beraber çıkıyoruz. Bir dost gibi dosttan da iyi, çok iyi anlaşıyoruz' dedi.



