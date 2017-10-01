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Alanya'nın gurur kaynağı Cleopatra Ink ödüle doymadı

Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi ve Alanya’nın gurur kaynağı Cleopatra Ink Tattoo, önce Danimarka'da sonra da Norveç'te katıldığı yarışmalardan ödüllerle döndü

Alanya'nın gurur kaynağı Cleopatra Ink ödüle doymadı

Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi ve Alanya’nın gurur kaynağı Cleopatra Ink Tattoo, önce Danimarka'da sonra da Norveç'te katıldığı yarışmalardan ödüllerle döndü

01 Ekim 2017 Pazar 22:26
Alanya'nın gurur kaynağı Cleopatra Ink ödüle doymadı
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ALANYA'DA bulunan Cleopatra Ink, katıldığı yarışmalardan ödüllerle dönmeye devam ediyor. Daha önce de Avrupa'da katıldığı yarışmalardan çeşitli ödüllerle dönen Cleopatra Ink, iki farklı ülkede katıldığı 2 yarışmadan 4 farklı ödülle yurda döndü. Cleopatra Ink Tattoo, bu başarısıyla Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Dünyaca ünlü dövme sanatçılarının katıldığı '50 Shades Of Ink Kopenhag Dövme Yarışması'na özel olarak davet edilen ve jürilik teklif edilen Cleopatra Ink'in sahibi Cihat Doğan, Alanya ve Türkiye'yi verdiği adaletli ve başarılı kararlarla temsil etti. Doğan'ın jürilik yaparken Aytemiz Alanyaspor formasını üstünden hiç çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen yarışma sonucunda Alper Karlıkaya 'En İyi Newschool' kategorisinde üçüncülük, 'En İyi Serbest Çizim' kategorisinde ise ikincilik elde etti. Hızını kesmeden Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen yarışmaya da katılan ekip 'En İyi Siyah Beyaz Dövme' kategorisinde ve 'En Küçük Detaylı Dövme' kategorisinde Artem Tsytsylin'le iki farklı kategoride birincilik alarak Norveç'in en iyisi oldu. Avrupa'da kazandığı ödül sayısını 17'ye çıkaran Cleopatra Ink'in yarışmacıları, Alanya ve Türkiye bayrağını dalgalandırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 10:30
Anahtar Kelimeler:
önce DanimarkaCleopatra İnk TattooCleopatra Ink
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