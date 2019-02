Alanya'nın göç haritası Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 38. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Alanyalı, Alanya'da yüzde 40 ile azınlıkta kaldı. Diğer illerden yerleşim yüzde 52, yabancı yerleşimi ise yüzde 7. Alanya'da Alanyalı nüfusu nereye gidiyor?

- Alanya'ya yoğun göç veren bölgeler, şehirler ve ilçeler hangileri? Bu yoğun göçün nedenleri neler?

- Tarihte Alanya hangi ülkelerden göç aldı? Alanya'ya Mısır, İskenderiye, Girit ve Kıbrıs'tan gelenler kimlerdi?

- Alanya'da geçmişte üretilen göçmen biberinin ilginç hikayesi neydi? Bu biber günümüzde nasıl kayboldu?

- Alanya'da Boşnaklar, İzmirliler, Araplar, Mısırlılar gibi lakaplar nasıl verildi?

- Alanya'ya Cezayir'den gelenler ve Alanya'dan Cezayir'e gidenler kimler? Tarihte Cezayir-Alanya bağı nasıl kuruldu? Alanya ne zaman Basra'dan göç aldı?

- Alanya'dan evlenip, geldikleri şehirle anılan isimler kimler?

- Alanyalı Rumlar'ın Alanya'daki yaşamları, kültürleri, Türk-Müslüman nüfusla iletişimleri ve gönderilişleri nasıldı? Alanya'da birlikte yaşadıkları dönemlerde Rumlar ve Türkler, birbirlerinden kız alıp verdiler mi? Mübadeleden bir şekilde kurtulup, Alanya'da kalan Rumlar oldu mu?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 17:56