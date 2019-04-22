Alanya'nın çilesi sinyalizasyon sorunu bitmiyor

ALANYA'NIN en işlek caddelerinden olan yolda araçların da hızlı seyrediyor olması trafik ışıklarının çalışmamasıyla da birleşince olası kazalara adeta davetiye çıkarıyor. Dim TV’nin daha önce de gündeme getirdiği sorunla ilgili henüz bir çalışma yapılmış değil. Yayaların karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca araç trafiğinin azalmasını beklemesinin yanı sıra, dört yönden araç trafiğinin aktığı kavşakta sürücülerin kazaya sebebiyet vermesi ise an meselesi. Yetkililerin, bir felaket yaşanmadan önce sinyalizasyon sorunu ile ilgili kalıcı bir çözüm getirmeleri bekleniyor.