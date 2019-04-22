Alanya'nın çilesi sinyalizasyon sorunu bitmiyor

Çevreyolu üzeri, Koçtaş AVM’nin doğusunda bulunan Başkent Hastanesi Diyaliz Merkezi Kavşağı’ndaki trafik ışıkları bir kez daha arızalandı. Aynı cadde üzerinde sinyalizasyon sorunu aralıklarla devam ediyor.

Alanya'nın çilesi sinyalizasyon sorunu bitmiyor
banner404

ALANYA'NIN en işlek caddelerinden olan yolda araçların da hızlı seyrediyor olması trafik ışıklarının çalışmamasıyla da birleşince olası kazalara adeta davetiye çıkarıyor. Dim TV’nin daha önce de gündeme getirdiği sorunla ilgili henüz bir çalışma yapılmış değil. Yayaların karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca araç trafiğinin azalmasını beklemesinin yanı sıra, dört yönden araç trafiğinin aktığı kavşakta sürücülerin kazaya sebebiyet vermesi ise an meselesi. Yetkililerin, bir felaket yaşanmadan önce sinyalizasyon sorunu ile ilgili kalıcı bir çözüm getirmeleri bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eski belediye başkanı, Bahçeli'nin başdanışmanı...
Eski belediye başkanı, Bahçeli'nin başdanışmanı...
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479