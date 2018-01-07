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Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü

Alanya'da oda seçimleri bugün Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası ile başladı

Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü

Alanya'da oda seçimleri bugün Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası ile başladı

07 Ocak 2018 Pazar 09:36
Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü
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DOĞAN Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası bugün sandık başına gidiyor. Başkanlık maaşının 3 bin 500 TL olduğu odada Bacak'ın Paşa Özkan ve Nevzat Toksöz olmak üzere iki rakibi bulunuyor. Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen seçime oda üyelerinin yanısıra çok sayıda kişi katıldı.

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Son Güncelleme: 07.01.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
Alanya Minibüscüler Ve Servis İşletmecileri OdasıSeçim
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