Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü

DOĞAN Bacak'ın başkanı olduğu Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası bugün sandık başına gidiyor. Başkanlık maaşının 3 bin 500 TL olduğu odada Bacak'ın Paşa Özkan ve Nevzat Toksöz olmak üzere iki rakibi bulunuyor. Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen seçime oda üyelerinin yanısıra çok sayıda kişi katıldı.