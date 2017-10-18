Alanya MHP'ye ziyaretçi akını

Haber:Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, bugün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Cuma Pazarı içerisindeki parti bürosuna gelen konuklarıyla yakından ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Türkdoğan'ın ilk konukları, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Basırlı, Beldibi, Fakırcalı, Ispatlı ve Tırılar Mahallesi'nin muhtarları oldu. Muhtarlarla istişare ederek sorunlarını dinleyen ve not alan Türkdoğan, daha sonra Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Fatih Saray ile turizm sezonunu ve sektörün sorunlarını değerlendirdik. Türkdoğan, Saray'a nazik ziyareti için teşekkür etti.
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