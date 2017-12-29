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29 Aralık 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Günlük Burç Yorumu

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Aşçı'nın seçim ofisi açıldı

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı'nın seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Aşçı'nın seçim ofisi açıldı

Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı'nın seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi

29 Aralık 2017 Cuma 14:47
Alanya Metal İşleri Odası Başkan Adayı Aşçı'nın seçim ofisi açıldı
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ALANYUM AVM karşısında bulunan Bellona Mağazası'nın yanında yer alan seçim ofisinin açılışı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı dua töreniyle yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından misafirlere ikramlar dağıtıldı. Aşçı'nın seçim çalışmalarını yürüteceği ofisin açılışına esnaf ve oda üyelerinin de katılımı yoğun oldu.

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Alanya Metal İşleri OdasıBaşkan AdayıAvni AşçıSeçim OfisiAdem Murat Yücel
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