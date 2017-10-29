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Alanya Lisesi mezunları 38 yıl sonra bir araya geldi

Alanya Lisesi 1978-779 yılı mezunları Paşa Restoran'da buluştu. Dönemin öğrencileri birbirleriyle bol bol hasret giderirken, eski günleri de yad ettiler

Alanya Lisesi mezunları 38 yıl sonra bir araya geldi

Alanya Lisesi 1978-779 yılı mezunları Paşa Restoran'da buluştu. Dönemin öğrencileri birbirleriyle bol bol hasret giderirken, eski günleri de yad ettiler

29 Ekim 2017 Pazar 11:37
Alanya Lisesi mezunları 38 yıl sonra bir araya geldi
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Haber: Erdal Kesici

38 yıl sonra bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını belirten dönem öğrencilerinden Nihal Engincan “Çocukluğum ve lise yıllarım Alanya’da geçti, yıllar sonra tekrar mezun olduğumuz arkadaşlarla tekrar bir araya gelerek çok güzel bir gün yaşamak istedik, ulaşabildiğimiz 75 arkadaşımızla ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Tüm arkadaşlarımızla beraber bu organizasyonu yaptık, çok mutlu olduk eski arkadaşlarımızı görünce. Eski anılarımızı yad ettik. Toplanmak için irtibatı sosyal medya ve telefonlar aracılığı ile sağladık. Eski resimleri getiren arkadaşlarımız olmuş ve onları görme imkanı oldu. Gerçekten çok hızlı bir hayat süreci geçti. Daha dün gibi eski yıllarımızı hatırlıyoruz. Yemeğe katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" 
Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Binay Köksal ( işletmeci) ise “Alanya lisesi 1979 yılı mezunu arkadaşlarla bugün bir araya geldik, bu kıvılcımı Nihal yaktı bizde körükledik bir araya geldik.  Uzun zamandır görüşemediğimiz eski arkadaşlarımız ve dostlarımızla sohbet etme hasret gidereceğiz” dedi.


Alanya Lisesi 1979 Mezunu Ahmet Fidancı ise yaptığı açıklamada “Böyle Anlamı bir günde eski arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum, Uzun zamandır görüşemediğim, konuşamadığım Arkadaşlarımla bir araya geldim hasret giderdim, umarım bu organizasyonu seneye tekrar yaparız.” 
Hüseyin Akbaş (EMEKLİ) “inanır mısınız bu akşam dizlerim titriyor siz uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla beraberim ne kadar mutluyum. Bilmiyorum siz bu duyguyu hiç tattınız mı buraya gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum”
Kazım Demir (Emekli) “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.  Alanya Lisesi 1978-779 yılı Lisesi mezunları Arkadaşlarla bir araya geldik, bur da olmamıza vesile olan Nihal Ergincan arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. 38 yıldır arkadaşlarımızla bir araya gelemedik, geçte olsa bu akşam toplanmanın mutluluğun yaşıyoruz hepsine çok teşekkür ederim.”  
Şeref Akman (Emekli Öğretmen) “Güzel bir organizasyon ve güzel bir anı tekrar dünyaya gelsem öğretmenliği seçerim. Böyle bir günde benilde unutmayıp hatırlayan ve davet eden öğrencilerime teşekkür ederim.”
Ahmet Ceylan (Emekli Öğretmen) “Bu gece 40 yıl önceye gittim. Benim için bu gece yeni bir anı bizler artık anılarımızla yaşıyoruz öğrencilerimizin bize bu anıları yaşatması bize bir ödüldür tüm öğrencilerime teşekkür ederim.”

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Son Güncelleme: 29.10.2017 11:49
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