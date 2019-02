Alanya lezzet fenomenlerini ağırladı

ALANYA Belediyesi sosyal medyada yeme içme yerleri ve yemeklerin tanıtımlarını yaparak büyük bir kitleye sahip olan 8 kişilik ekibi önce akşam yemeğinde sonra Alanya'ya has kahvaltıda ağırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğini yaptığı 'Mutfak Mirası Alanya' sistemi sunumları ile sosyal medyada 2 gün boyunca pek çok paylaşım yapılarak 1 milyon 700 bin kişiye ulaşıldı. Projenin Bölgesel Lisans Sahibi olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Önceliğimiz her zaman Alanya'nın kazanması. Arzumuz, isteğimiz, çalışmalarımız bu yönde olmuştur. 4'üncü senesini tamamlayacak olan Mutfak Mirası Alanya projesiyle şehrimizin soyut miraslarını da korumak istedik. Ve bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki başarılı da olmuşuz. Bizleri ziyaret ederek şereflendiren misafirlerimize, Alanya mutfağına gönül vermiş işletmelerimize ve alın teriyle toprağı işleyip Alanya'da tarımı canlı tutan tüm üreticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Alanya mutfağını ve Alanya'nın ürettiği gıdaları tanıtmak isteyen herkesi, Mutfak Mirası Alanya ağına katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Türkiye'nin her bölgesi turizme kazandırılmayı ve yeniden can bulmayı bekleyen lezzetlerle dolu. Şehrimiz bugüne kadar deniz, kum, güneş eksenli turizm hizmetiyle misafirlerini yıllarca ağırladı ancak artık misafirlerimizi yöresel lezzetlerle ve yerel üreticilerle buluşma zamanı geldi. Bu amaçla yola çıktığımız Mutfak Mirası Alanya projesinde kısa zamanda geldiğimiz nokta bizler ve elbette Alanya mutfağı için mutluluk verici. Sağlam adımlarla devam edilen gastronomi yolculuğumuzun en önemli destekçisi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'dir" dedi. Alanya Mutfağının örneklerini yerinde tatmaya gelen fenomenler de Alanya mutfağının eşsiz lezzetlerini tatmaktan son derece memnun kaldıklarını kaydederek, Alanya mutfağı için yapılan çalışmaları son derece başarılı bulduklarını ve sosyal medya desteklerini devam ettireceklerini iletti.