Alanya KYK ile ilgili şok iddia! Öğrenci yurdunun iskanı alınmadı mı?

GENÇLİK Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Alanya Terken Hatun Yurdu D Bloğunun iskansız olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İskansız yurt binası geçtiğimiz yıllarda yurtlarda yaşanan facialarına davetiye çıkarıyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ihtiyaçtan dolayı açılan ve iskanı olmayan D Blok, tehlikeye davet çıkarırken, geçtiğimiz yıl Alanya Yurdu’nun C Hizmet Bloğu (Daha önce FETÖ’den KYK’ya devredilen) sessiz sedasız bir şekilde AKP’ye yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Cemiyeti’ne devredildi. Devlet, millet adına FETÖ Terör Örgütü’ne ait binalara el koyarken, ihtiyaç olmasına rağmen KYK tarafından yurdun vakfa devredilmesi kafaları karıştırdı.

KADEM’E DE DEVİR YAPILDI

2016 yılında Alanya’da bulunan ve yine FETÖ’den KYK’ya devredilen bir hizmet binası da kurum tarafından hiç kullanılmadan Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) devredildiği öğrenildi. Alanya’da ihtiyaçtan dolayı KYK yurtlarına ek binalar kiralanırken, kurum tarafından elindeki kendine devredilen binaların dernek ve vakıflara neden devredildiği merak konusu. Kurum, kendine ait binayı başka bir vakıf ve derneğe devredip, daha sonra da bina kiralayarak devleti zarara uğratmış olmuyor mu?

BİNALAR NASIL KİRALANIYOR?

Gençlik Spor İl Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu, Alanya’da geçtiğimiz yıllarda yine bina kiralama yoluna gitmiş ve kiralamada dikkat edilen en önemli unsurun ‘referans’ olduğu öne sürülüyor. Daha önce KYK, Alanyalı bir bakanın ve KYK Genel Müdürlüğü’nde görevli üst düzey bir yöneticinin akrabalarından binaları kiraladığı ortaya çıktı. KYK’nın bina kiralamasındaki kriterleri neler? Siyaseten güçlü isimlerin yakınları mı olması gerekiyor? Konu ile alakalı Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

Mehmet AKYOL- Akdeniz Son Havadis