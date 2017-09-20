Alanya Koordinatörü Güney'den 'Batı' çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Konaklı’dan sonra istişare toplantılarına Avsallar’da devam etti. İstişare ve değerlendirme toplantısına; Avsallar, İncekum, Saburlar, Karamanlar, Orhan, Çakallar ve Alara Mahallesi'nin muhtarları, AKP mahalle temsilcileri, Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin, ASAT Şube Müdürü Fatih Uysal, Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni ve Mezarlıklar Müdürü Yakup Gök katıldı. Güney, yaklaşık iki saat süren toplantıda mahalle muhtarlarını ve temsilcilerini dinledi. Mahalle muhtarları ve temsilcileri, bölgelerinde yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından ötürü Güney’e teşekkür ederek yeni talep ve isteklerini dile getirdiler.

TOPLANTILAR SÜRECEK

Güney, "Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içinde bulunan Alanya’nın her yerine hizmet götürme gayreti içindeyiz. Söz konusu mahallelerimize içme suyu, kanalizasyon, kaldırım, park ve bahçe ile mezarlık hizmetlerini en iyi şekilde getiriyoruz. Proje aşamasında olan ve yatırım bütçesine alınacak yatırımları da planlıyoruz. Batı bölgesine daha da güzel hizmetler getirmeye devam edeceğiz. İstişare ve değerlendirme toplantılarına Konaklı’dan başladık, Avsallar’da devam ediyoruz. Diğer mahallelerimizde de belirli periyotlarla bu toplantıları yapacağız. Verimli bir toplantı oldu. Katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.