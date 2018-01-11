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Alanya- Konya yoluna yeni cazibe merkezi

Çayarası Yaylası’na yapılacak yeni çarşı ve kültür merkezi inşaatı alanında incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “Çarşı ve kültür merkezi inşaatına başlayıp yaz başında halkın hizmetine sunacağız. Projelerle Yörük kültürünü Toroslar’da yaşatacağız" dedi

Alanya- Konya yoluna yeni cazibe merkezi

Çayarası Yaylası’na yapılacak yeni çarşı ve kültür merkezi inşaatı alanında incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “Çarşı ve kültür merkezi inşaatına başlayıp yaz başında halkın hizmetine sunacağız. Projelerle Yörük kültürünü Toroslar’da yaşatacağız" dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 17:26
Alanya- Konya yoluna yeni cazibe merkezi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya-Konya yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan dükkânların yerine modern bir çarşı ve cami kazandırıyor. Cami inşaatına geçen yaz sonu başlanırken, çarşı ve meydan projesine de kısa süre sonra başlanacak. Projede 500 kişilik cami, 40 yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor. Çarşı ve kültür merkezinin yerinde incelemelerde bulunan Başkan Yücel, inşaat alanında ihale sürecinin tamamlanmasından sonra yer teslimi yapacaklarını belirtti. Başkan Yücel, “Bölgemize kazandıracağımız çarşı ve kültür merkezi ile cami inşaatımızı sezon öncesi bitirerek vatandaşın hizmetine sunacağız" dedi. Çayarası Yaylası’nda faaliyet gösteren çarşının kültürel bir mazisi olduğunu ve bunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Yücel, "Birçok mahallemiz buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. Yaklaşık 40 yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı kültür merkezine dönüştüreceğiz. Çayarası yeni yapılan dükkanlar, cami ve sosyal alanları ile adeta cazibe merkezi olacak. Projeyi hayata geçirerek Yörük kültürünü Toroslar’da yaşatacağız" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 17:32
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelAlanyaÇayarası Yaylası
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