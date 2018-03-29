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Alanya Konaklı halkından ‘poliklinik’ feryadı

Alanya'nın Batı mahallelerinden Konaklı'da bulunan Ömürlü M. Kemal Atlı Semt Polikliniği, bölge halkının ihtiyaçlarına yanıt veremiyor

Alanya Konaklı halkından ‘poliklinik’ feryadı

Alanya'nın Batı mahallelerinden Konaklı'da bulunan Ömürlü M. Kemal Atlı Semt Polikliniği, bölge halkının ihtiyaçlarına yanıt veremiyor

29 Mart 2018 Perşembe 16:18
Alanya Konaklı halkından ‘poliklinik’ feryadı
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MEVCUT doktorun sadece raporlu ilaçlar yazdığını, çeşitli branşlarda doktor olmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Konaklı sakinleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Batı Alanya’ya 500 yataklı hastane” vaadini de anımsatarak “Bir hastane yapılana kadar bu polikliniğin bizi idare etmesi mümkün değil.” diyor. İşte bölge halkının dilinden Ömürlü M. Kemal Atlı Semt Polikliniği’nin ahvali:

‘DOKTOR BULAMIYORUZ’
Ali Türköz (Perdeci): Bu poliklinik Konaklı’ya hiç yetmiyor, çünkü vardığımız zaman doktor bulamıyoruz! Özellikle çocuk doktorunun olmamasından dolayı büyük sıkıntı çekiliyor. (Hizmet hızının sorulması üzerine) Doktor yok ki hizmet hızlı olsun… Aradığımız uzmanlıktaki doktoru bulamıyor, var olan doktor için de çok uzun süre bekliyoruz.

‘DEVLETİMİZİN PARASINA YAZIK’
Tevfik Taş (Emekli): Söz konusu poliklinikte sadece bir doktor var ve ilaç yazmaktan başka bir iş yapmıyor. Oysaki sağlık ocağımız var, ilacı orada da yazdırabiliriz. Orada onca kişi çalışyor, devletimizin parasına yazık oluyor. Eskiden burada her çeşit doktor vardı. Artık sadece bir tane aile hekimi var, o da dediğim gibi sadece ilaç yazıyor. Ben kalp hastasıyım ve kimi zaman bir ilaç yazdırmak için iki saat sıra bekliyorum.

‘ALKÜ’NÜN YÜKÜ HAFİFLER’
Abdurrahman Erdoğan (Veteriner): Kemal Atlı Polikliniği’nin açılması güzel oldu, ama daha çok geliştirilip bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi gerekiyor. Doktor sayısı az ve doktorlar belirli zamanlarda gelmiyorlar. Bu yüzden, vatandaşların kendilerini ona göre ayarlayıp muayene olma şansı az oluyor. Burası geliştirilirse insanlar buradan kalkıp Oba’ya gitmek zorunda kalmaz ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Devlet Hastanesi’nin yükü de hafiflemiş olur.

‘DÜZENSİZLİK HAKİM’
Mevlüt Bekar (Çiftçi): Poliklinikte açılan oda sayısı kadar doktor yok. Bu yörede en önemlisi, çocuk doktorudur. Özellikle kış döneminde çocuklar daha çabuk hastalanır. Çalışan doktor sayısı giderek azaldı. Çalışma gün ve saatlerinde büyük bir düzensizlik hakim. Bir doktora gidiyorsunuz, daha sonraki gidişinizde ‘O doktor şu an yok, falanca gün gelir.’ diyorlar. Ondan sonra Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kalıyoruz ki zaten o da buraya biraz daha uzaklaştı.

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Son Güncelleme: 29.03.2018 16:22
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