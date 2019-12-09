Alanya kışın da çiçek açacak
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine başladı
Alanya 09.12.2019, 13:26
KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte hazırlanan çiçek parterrelerine soğuk günlerde de şehrin renkli ve güzel görünmesi amacıyla mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine hız verildi. Bu kapsamda şehirde 420 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek dikimi yapılacak.
420 BİN ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞACAK
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Kış aylarında da şehrimizin canlılığını ve cazibesini korumak için ilk etapta seçtiğimiz mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin dikimine parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda başladık. Çalışmalarımız merkez ve mahallelerde devam ediyor” dedi.
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