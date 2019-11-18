Alanya kırsalında yollar genişletiliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'nın kırsal mahallelerindeki çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdürüyor. Alanya'nın batısında yer alan Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük Mahallelerini bir birine bağlayan grup yolunda genişletme ve stabilize çalışmalarına başlandı.

YAZ AYLARINDA ASFALTLANACAK

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri 9 km uzunluğundaki yolun dar ve kullanışsız olması nedeniyle, bölge sakinlerinin sık sık şikâyet ettiği yolu yatırım programına alarak, daha konforlu hale getiriyor. Karamanlar tarafından başlanan genişletme çalışmaları, Orhan ve Gözübüyük mahallesine kadar devam edecek. Genişletilen yerlerde yağmur suyu ve derelerin geçiş noktalarına büzler yerleştirilirken, yolda stabilize çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol asfalt programına alınarak yaz aylarında ise asfaltlanacak. Böylece, üç mahalle arasındaki ulaşım da daha konforlu ve sağlıklı olacak.