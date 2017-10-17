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Alanya kırsalında hizmet atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalında başlattığı hizmet atağını batı mahallelerinde sürdürüyor

Alanya kırsalında hizmet atağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya kırsalında başlattığı hizmet atağını batı mahallelerinde sürdürüyor

17 Ekim 2017 Salı 14:58
Alanya kırsalında hizmet atağı
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, yerinde hizmet anlayışıyla başlattı. Çalışmalar kapsamında kırsal alanlardaki sorunları tespit ve tarama çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, 68 kırsal mahallenin tamamının sorunları ve talepleri için bir taraftan tespitler yaparken, diğer taraftan da sorunların giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın batısındaki mahallelerde başlattığı hizmet atağı kapsamında Ekim ayının başından bu yana yaklaşık 150 dönüm mezarlık alanının temizlik, bakım, onarım ve küçük tadilatlarını yaptı. Öte yandan bozuk olan yolların bakım, onarım ve yama çalışmalarını tamamlayan Alanya Hizmet Birimi, 60 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen çalışmalara iş makinelerini de ilave etti.
GÜNEY ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Burçaklar, Yenice ve Güney Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Güney, işlerin bazı noktalarda hızlandırılması talimatı verdi. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güney, "Alanya genelinde başlattığımız yerinde hizmet çalışması kapsamında kırsaldaki tespitlerimiz devam ediyor. Bir yandan da ekiplerimiz tespit edilen sorunları çözmek ve talepleri gerçekleştirmek için çalışıyor. Alanya kırsalının birçok sorununu bu çalışmanın ardından kökten çözmüş olacağız. Batı mahallelerimizde başlattığımız hizmet çalışması önümüzdeki günlerde doğu ve kuzeydeki mahallelerimizde de yapılacak. Kimsenin endişesi olmasın, her yere hizmetlerimizle ulaşacağız" dedi.

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Son Güncelleme: 17.10.2017 15:12
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAlanya Hizmet BirimiAntalya Büyükşehir BelediyesiAlanya
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