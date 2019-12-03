Alanya Karaballar Camii bahçesine parke

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, ilçenin farklı mahallelerinde programa alınan eğitim kurumları ve dini mekanların altyapı sorunlarını çözüyor. Büyükşehir ekipleri, Sugözü Mahallesi Kütürüp Camii'nin ardından Aliefendi Mahallesi Karaballar Camii'nin bahçesini de parke taşı ile kapladı. Yapılan çalışmayla birlikte caminin bahçesi daha güzel bir görünüme kavuştu. Yazın toz, kışın da çamur nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar artık cami avlusunda daha ferah bir ortamda vakit geçirip, ibadetlerini yapabilecek.