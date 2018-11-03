Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği açıldı

Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi’nin açılışı bugün ALTSO arkasında bulunan binasında gerçekleştirildi. Derneğin açılış töreninde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Ak Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi’nin ilçe yöneticileri, kadın kolları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

‘KADINLAR ÖRGÜTLÜ GÜZEL’

Derneğin kurucu başkanı Gaye Coşkun yapmış olduğu konuşmasında derneğin kuruluş amacına ilişkin bilgiler verdi. Yanı sıra kadın hakları mücadelesinin önemine dikkat çekti. Gaye Coşkun’un ardından kürsüde Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Necmiye Özkul yerini aldı. 1954 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden derneğin Alanya şubesinin açılması noktasında duymuş olduğu mutluluğu ifade ederek “Kadınlar örgütlü güzel” dedi.



‘TOPLUMSAL MÜCADELE KAZANDIRIR’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de derneğin açılışında kadınları yalnız bırakmadı. Kürsüde gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Türkiye gerçekliklerine dikkat çekerken mücadele edebilmek adına bir arada güçlü ve umutlu olmanın önemine vurgu yaptı. Güllü’nün konuşmasına “Toplumsal mücadele kazandırır” cümlesi damga vurdu.



YÜCEL KADINLARA ÇAY İKRAMINDA BULUNDU

Derneğin açılış töreninde yerini alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya’nın yeni bir kadın derneği kazanmış olmasında ötürü yaşamış olduğu mutluluğu ifade ederken toplumda kadının yeri ve önemine değindi. Açılış töreni sonunda kurdele merasimi gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in dernek binasında kadınlara çay ikramında bulunması keyifli anlar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 20:44